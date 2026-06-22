Korkusuz Ailesi Konforlu Arıcılık Yapıyor - Son Dakika
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Korkusuz Ailesi Konforlu Arıcılık Yapıyor

Korkusuz Ailesi Konforlu Arıcılık Yapıyor
22.06.2026 12:01
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Siirt'te Korkusuz ailesi, devlet desteğiyle çekme karavanla gezgin arıcılığı sürdürüyor.

Siirt'te arıcılık yapan Korkusuz ailesi, devlet desteğiyle aldıkları çekme karavan sayesinde gezgin arıcılığı konforlu şartlarda sürdürüyor.

Çağbaşı köyünde 36 yıldır arıcılık yapan Orhan Korkusuz (58), geçen yıl eşi Ayşe Korkusuz (56) ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

Başvurunun onaylanmasının ardından aileye yüzde 50 hibe destekle toplam 1 milyon 856 bin 225 lira tutarında 300 polen tuzaklı kovan, bal süzme makinesi, çift kişilik sır alma tezgahı, bal dinlendirme tankı, çok fonksiyonlu bal tankı, mobil güneş enerji sistemi, bal sağım çadırı, 300 arı yemliği ve çekme karavan verildi.

Daha önce gittikleri yaylalarda çadırda ve barakada kalmak zorunda kalan aile fertleri artık elektriği, suyu ve tuvaleti bulunan, televizyon ve buzdolabı olan karavanda konaklayarak, konforlu şekilde bal üretiyor.

Korkusuz çifti bu işe yönlendirdikleri yeğenleri İbrahim Korkusuz ile yaz aylarını verimli bal üretimi için Bitlis ve Van'daki yaylalarda geçirecek.

Karavan sayesinde verimli yaylalarda arıcılık yapıyorlar

Aynı zamanda Pervari Bal Kooperatifi Başkanlığını da yürüten Orhan Korkusuz, AA muhabirine, 1990 yılından bu yana arıcılıkla uğraştığını söyledi.

Geçmişte çadırlarda oldukça zor şartlar altında üretim yaptıklarını ifade eden Korkusuz, "Yağmur yağdığında perişan oluyorduk. Ondan sonra barakaya geçtik. Baraka da zordu, yaylada her yere götüremiyorduk. Geçen yıl Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurduk. Hem karavan çıktı hem arıcılık ekipmanları. Karavanda televizyonumuz, buzdolabımız ve tüpümüz var, çok rahat. Şu an her yere gidebiliyoruz. Yağmur yağdığında ve gece de ailece kalabiliyoruz. Elektriği, suyu ve tuvaleti var." diye konuştu.

Korkusuz, devlet desteğiyle konforlu ortamda arıcılık yaptıklarını anlatarak, arıcılığa sağlanan desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Son yıllarda arıcılığa büyük önem veriliyor ve ciddi destekler sağlanıyor. Devlet desteği olmasaydı arıcılık bu kadar gelişemezdi. Yağmurdan dolayı çiçekler çok güzel. İnşallah sezon güzel geçecek. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandı." ifadelerini kullanan Korkusuz, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Korkusuz, devletten aldıkları destekle kovan sayısını 1300'e çıkardıklarını, geçen yıl yaklaşık 20 ton bal ürettiklerini dile getirerek, "Kuraklık nedeniyle arı ölümleri yaşanmıştı. İnşallah bu yıl yağışların da etkisiyle daha iyi verim alacağız. Tüm arıcılarımıza bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Amcasının yönlendirmesiyle arıcılığa başladı

Orhan Korkusuz'un yeğeni İbrahim Korkusuz da 6 yıl önce amcasının yönlendirmesiyle 30 kovanla arıcılığa başladığını söyledi.

İki yıl önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurarak hibe destekle 220 arılı kovan aldığını anlatan Korkusuz, amcası ve yengesiyle birlikte arıcılık yaptığını belirtti.

Korkusuz, "Şu an 250 arılı kovanım bulunuyor. Daha önce herhangi bir iş yapmıyordum. Amcamın yönlendirmesi ve devletin sağladığı hibe destek sayesinde arıcı oldum. Bu işi severek yapıyoruz. İnşallah işimizi ilerleyen dönemlerde daha da büyüteceğiz. Babamın vefatından sonra ailemin sorumluluğunu üstlendim. Geçen yıl kuraklık nedeniyle arılarımız zarar gördü. Bu yıl arılarımızı çoğalttık." dedi.

"Bal üretiminde Türkiye'de 5'inci sıradayız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de Siirt'in tarım ve hayvancılık alanında her geçen gün geliştiğini söyledi.

Üreticilerin gelişimi için çeşitli projeler yürüttüklerini ifade eden Şanverdi, Korkusuz ailesinin de sağlanan desteklerle daha modern ve konforlu şartlarda bal üretimi yaptığını belirtti.

Şanverdi, arıcıların modern teknik ve ekipmanlarla üretim yapabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 258 bin kovanımız ve 3 bin tonu aşan bal üretimimizle Türkiye'de 5'inci sıradayız. 2025'te yaklaşık 110 üreticimiz Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan yararlandı ve toplam 234 milyon lira tutarında proje desteği sağlandı. İlimizdeki arıcıların büyük bölümü gezgin arıcılık yapıyor. Bu nedenle barınma en önemli ihtiyaçlardan biri. Bakanlığımızın destekleri kapsamında çekme karavan alan üreticilerimiz, ülkemizin farklı bölgelerinde aileleriyle birlikte üretim yapabiliyor. Karavanlarda bulunan güneş enerjisi sistemi sayesinde elektrik ihtiyaçları karşılanırken, banyo, yemek ve diğer temel ihtiyaçlar da rahatlıkla giderilebiliyor. Tarım ve hayvancılık özveri isteyen bir iştir. Kadın üreticilerimiz de bal üretimine katkı sunmak için büyük emek harcıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak tüm arıcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Siirt, Yaşam, Son Dakika

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