Korsan Taksiciliğe 100 Bin Lira Ceza

08.04.2026 12:43
Samsun'da korsan taksicilik yapan sürücüye 100 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 30 gün süreyle alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alarak otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde araçtaki yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldığını itiraf etti. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Korsan taşımacılıkta kullanılan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi. Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

Korsan taşımacılığa karşı büyük mücadele verdiklerini belirten Samsun Taksiciler Derneği Başkanı Utku Karaduman, "Atakum ilçesinde korsan taşımacılığına karşı bir uygulama oldu. Türkiye genelinde Korsan taşımacılığa karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda cezalar çok ağır. 100 bin lira para cezası var, ehliyete el koyma ve 2 ay da aracın men cezası var. Biz taksiciler derneği olarak bu işin üzerinde durmaya devam edeceğiz. Bizim vatandaşlardan istediğimiz şudur; siz herhangi bir taksi durağını bile arasanız ve size sivil araç gönderdikleri takdirde muhakkak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Bu işin taksicisi ya da başka bir şeyi yok. Bu korsan taşımacılık yasal değil. Samsun'da özellikle SamTaksi uygulaması var. SamTaksi'den çağırdığınız araçlar yasal. Onun dışında başka uygulamalardan çağırdığınız hiçbir araç yasal değil. Bu yüzden bunlara dikkat edelim" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
