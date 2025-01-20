Korukoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Korukoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisindeki fotoğrafları gözden geçiren Korukoğlu, Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" karesine oy verdi.

Korukoğlu, önceden KKTC'de çevre koruma faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un Çekya'daki sellerden kurtarılan bir kediyi konu aldığı "Kurtarılan can" fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Korukoğlu, "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması", "Günlük Hayat" kategorisinde de Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" fotoğraflarını tercih etti.

Korukoğlu, "Spor" kategorisindeki fotoğrafların hepsini çok beğendiğini ifade ederek, Ahmet İzgi'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli para okçu Öznür Cüre Girdi'nin sevincini ölümsüzleştirdiği "Azimle gelen" fotoğrafından yana oyunu kullandı.

"Yılın Kareleri" oylamasında fotoğrafları bulunanları tebrik eden Korukoğlu, oylamadaki her fotoğrafın çok güzel olduğunu, bu nedenle seçmekte zorlandığını kaydetti.