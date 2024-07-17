Güncel

Köse'de fırtına ve sağanak etkili oldu: Çatılar yıkıldı, dereler taştı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkili olan sağanak dereleri taşırdı, köprüler sular altında kaldı. Fırtına nedeniyle şantiye alanındaki binaların çatıları yıkıldı.

Öğleden sonra Salyazı, Oylumdere ve Altıntaş köylerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına, Gümüşhane- Bayburt Havalimanındaki şantiye binalarının çatılarını yıktı, dolu yağışı nedeniyle yüzlerce dekarlık fasulye tarlaları zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolunda araçlar güçlükle ilerledi. Sağanak yağışın etkisiyle Salyazı köyündeki dereler taşarken, köprüler sular altında kaldı.