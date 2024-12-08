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KOSGEB Desteğiyle Bıçakçılığı Geliştirdi

KOSGEB Desteğiyle Bıçakçılığı Geliştirdi

İsmail Hakkı Sıvacı, KOSGEB desteğiyle bıçakçılık mesleğini modern teknolojiyle güçlendirdi.

08.12.2024 14:48
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Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu genç girişimci, izlediği videolar ve sosyal medya üzerinden tanıştığı ustalardan öğrendiği bıçakçılık mesleğini KOSGEB desteğiyle geliştirdi.

Aşkale ilçesine bağlı kırsal Ortabahçe Mahallesi'nde ikamet eden 22 yaşındaki İsmail Hakkı Sıvacı, geçen yıl Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun oldu.

Büyük dede, dede ile bir süre yapıp bırakan babasından kalan bıçakçılık mesleğine 9 yaşından beri ilgi duyan Sıvacı, ailesinin yapmasını istemediği bu işi, internet üzerinden izlediği videolar ve sosyal medya üzerinden tanıştığı ustalardan öğrendi.

Yaklaşık 5 yıldır profesyonelce yaptığı mesleğini evinin bahçesinde sürdüren Sıvacı, haziran ayında KOSGEB'e (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Sıvacı, yaklaşık 4 ay sonra KOSGEB'den sağlanan 500 bin lira destekle işini kolaylaştırıp, hızlandıracak 12 makine alıp evinin alt katına atölye açtı.

İnternet sitesi ve çeşitli uygulamalar üzerinden bıçak satışı yapan Sıvacı, KOSGEB desteğiyle kurduğu ve üretimi hızlandırdığı atölyesinde el emeğiyle yaptığı bıçakları şimdi yurt dışına satmaya hazırlanıyor.

"Git memur ol, aylık maaşın ve sigortan yatsın" dediler

Sıvacı, AA muhabirine, ailesinin atölyeyi kurmadan önce bu işi yapmasını istemediğini ancak dede mesleğini sürdürmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ailesi ve yakın akrabalarının "Boş işlerle uğraşıyorsun, dersine ve okula bak" dediklerini anlatan Sıvacı, "Mesleği babam bir süre yapıp bırakmış, sonra demir ustası olarak çalışmış. Babama bana kaynak yapmasını öğretmesini istiyordum, öğretmiyordu. 'Öğrenirsen bu işi yaparsın, git oku' diyordu. Bugüne kadar hep 'git memur ol, aylık maaşın ve sigortan yatsın, kafan rahat olsun' dediler." ifadelerini kullandı.

Sıvacı, hedefine odaklanıp aldığı desteklerin ardından kurduğu atölye sayesinde babasına kendini ispatladığını ve desteğini almaya başladığını anlattı.

Desteklerden önce 4 yıl boyunca 4 makineyle üretim yaptığını ifade eden Sıvacı, "Bu atölyeyi kurmadan önce üretimim günlük kılıfıyla 1 bıçaktı, yeni imalathanemizle artık 20 bıçak çıkarabiliyorum. Bıçakları genelde sosyal medya üzerinden pazarlıyorum. Daha çok avcılar, kampçılar ve askeri personel alıyor. Bunun yanında ev hanımları ve şeflerin kullandıkları bıçakları da yapıyorum." dedi.

Bıçakçılıkta 4. kuşak

Bıçakçılığı bir süre yapıp bırakan babasının dedesinden kalan mesleğini 4. kuşak olarak devraldığını dile getiren Sıvacı, şunları kaydetti:

"Bu mesleği onların yaptığı gibi değil gelenekselliği koruyarak, aynı zamanda günümüz teknolojisinden yararlanarak daha da güçlendirerek devam ettiriyorum. KOSGEB desteğiyle gücümüzü katladık. Devlet desteğiyle imalatımızı daha da güçlendirdik, markalaşma yolunda devam ediyoruz. Yurt içinde her yere bıçak gönderiyoruz, destekle birlikte yeni atölyemizde artık yurt dışına açılıyoruz. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da bir marka olacağız."

Baba Şaban Sıvacı da 17 yaşındayken babasının vefat ettiğini, karşı gelmesine rağmen oğlunun da bu işe gönül verip devam ettirdiğini belirtti.

Çocuğuna "Oku, bu işleri bırak, bunlar boş işler artık sürüm yok." dediğini anlatan Sıvacı, "Üniversiteyi bitirdi ama 'yapmayacağım o işi' dedi. KOSGEB destek verip yol gösterdi, gücüm yettiğince ben de destek verdim. Bu işe bir zamanlar karşıydık ama artık gönül rahatlığıyla olsun diyoruz. İnşallah bu yolda devam edecek. Şu anda onun yaptığı işçiliği ben yapamam." diye konuştu.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Kosgeb, Yaşam, Son Dakika

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