KOSGEB Destekleri ve Oyunculuk Raporu

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- KOSGEB'den yılın ilk yarısında 24 bin 424 işletmeye 27,1 milyar lira destek

Desteğin 9 milyar 269 milyon 169 bin 379 lirası KOSGEB'in öz kaynaklarından, 17 milyar 809 milyon 268 bin 541 lirası kredi finansmanıyla ve 1 milyon 450 bin lirası dış finansman kaynağından verildi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Gayrimenkul sektörü kira sözleşmelerinin e-Devlet'ten hazırlanmasına olumlu bakıyor

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Genel Başkanı Hakan Akdoğan:

"Kontrat kaybolmaz, taraflar ve kira bedeli kayıt altına girer. Uyuşmazlıklarda sözleşmenin tarihi ve içeriği konusunda ispat kolaylaşır"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı Mustafa Kemal Şahin:

"Kira uyuşmazlıklarında sözleşmenin hangi tarihte yapıldığı, tarafların ne zaman onay verdiği ve belgenin sonradan değiştirilip değiştirilmediği gibi konular önem taşıyabiliyor"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük:

"Kayıtlı ekonomi ve belgenin üretilmesi, sözleşmelerin muhafazası açısından mutlaka yararlı olacaktır"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

3- Türk mobil oyun sektörü dünyada büyük oynuyor

Türkiye'nin 8 "Turcorn"undan 3'ü oyun sektöründe faaliyet gösterirken veriler bir sonrakinin de aynı sektörden çıkabileceğini gösteriyor

Türk mobil oyun geliştiricilerinin oyun içi satın alma gelirleri 2025'te 2,76 milyar doları aşarken küresel gelirlerden aldıkları pay yüzde 5'e yükseldi

Türk geliştiricilerin gelirlerinin yüzde 96,9'unu bulmaca oyunları oluşturdu, strateji oyunlarının payı yüzde 0,9 oldu

(Zeynep Duyar/Mert Davut/Ankara)

4- Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 5 yılda yaklaşık 4 katına çıktı

Veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030'da 1372 teravatsaate ulaşarak küresel elektrik talebinin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturacağı öngörülüyor

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara) (Grafikli)

5- Küresel mal ticareti yılın ilk yarısında 13,7 trilyon dolara ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe:

"Dünya ticaretinden yeniden daha fazla pay almak için sanayi üretimini, yatırımı ve ihracatı önceleyen, üreticimizin maliyetlerini rakipleriyle rekabet edebileceği düzeyde tutan politikalara ihtiyacımız var"

"Küresel şirketlerin tedarik zincirlerini yeniden yapılandırdığı bu dönemi lehimize çevirmeliyiz. Ancak yüksek enflasyon, finansman maliyetleri ve tüketici üzerindeki fiyat baskısı nedeniyle maliyet de yeniden belirleyici hale geliyor"

(Yunus Türk/İstanbul)

6- BM Komisyonu Üyesi Sidoti, sivillerin öldürüldüğü Gazze'deki durumun "gerçek ateşkes" olmadığını belirtti:

"(Gazze'de ateşkese varılması ifadesi) Bu, Ekim 2025'ten bu yana olup bitenlere ilişkin yanlış bir tanımlama, yanlış adlandırma. Buna ateşkes değil, ateşin azalması diyebiliriz"

"(İsrail'in saldırıları) Çatışmalar Ekim 2025 öncesine göre daha az ancak Gazze'deki Filistinliler hala öldürülüyor. Hala her gün çocuklar, insanlar öldürülüyor. Dolayısıyla buna ateşkes demek tuhaf"

"(İsrail'in Gazze'deki çocukların uçurtmalarını tehdit olarak görmesi) Bu kampanya, Gazze'deki çocuklar dahil insanlar için hayatı yaşanmaz hale getirmeyi amaçlıyor. Belki de en kötü yanı bu"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

7- Almanya'da 11 yaşındaki motosiklet şampiyonu Çaydaş, Türk bayrağıyla pistlerin tozunu attırıyor

Motosiklet yarışlarında üzerinde Türk bayrağı bulunan tulum giyen Elias Muhammed Ali Çaydaş:

"Ülkem için yarışmaktan ve Almanya'da ülkemi temsil edebilmekten gurur duyuyorum"

"Gelecekte bir gün hedefimiz Red Bull Rookies Cup'a katılmak"

(Erbil Başay/Berlin) (Fotoğraflı/Görüntülü)

8- Uzmanlardan yüksek sesle müzik dinleyenlere "akustik travma" uyarısı

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümü Şefi Prof. Dr. Suat Turgut:

"Gençler dışarıdaki gürültünün maske etkisini ortadan kaldırmak için sesi yükseltiyorlar. Bu da tabii ki müziğin sesi yükseldikçe iç kulağa gelecek 'akustik travma' riski daha da artacaktır. Yani normal insanlarla konuştuğunuz sesin çok çok üstünde müzik dinlemeyin"

(Dilan Sude Altun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Denizlerde düzensiz göç olayları 2026'nın 8 ayında yüzde 48 azaldı

Sahil Güvenlik ekiplerinin Ocak 2024'ten 30 Ağustos 2026'ya kadar geçen 2 yıl 8 aylık dönemde yürüttüğü çalışmalarda 3 bin 34 düzensiz göç olayında 81 bin 788 kişi yakalanırken, 990 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı

Denizdeki çalışmalar kapsamında 2025'in ilk 8 ayında 494 olan düzensiz göç olayı, 2026'nın aynı döneminde 256'ya, yakalanan göçmen sayısı ise 12 bin 857'den 5 bin 984'e geriledi

(Mustafa Mert Karaca/İstanbul)

10- Lionel Messi, 21 yıllık milli takım kariyerine rekorlar ve kupalarla veda etti

Milli takım kariyerini sonlandıran Arjantinli yıldız futbolcu, "Artık verecek hiçbir şeyim kalmadı" ifadesiyle sahneyi genç oyunculara bıraktığını duyurdu

Arjantin ile 2022'de Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan 39 yaşındaki oyuncu, 2021 ve 2024 yıllarında Kupa Amerika, yine 2022 yılında Finalissima zaferi elde etti

Messi, 207 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor

Deneyimli futbolcu, milli formayla yer aldığı son turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 gol kaydetti

(Fatih Erel/İstanbul) (Grafikli)

11- Trabzonspor, sezona istediği başlangıcı yapamadı

Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı ilk 5 resmi maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı

Geçen sezon ligin ilk 3 haftasında galip gelerek 9 puan elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 4 puanda kaldı

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

12- Yağlı güreşin yıldızları Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda buluşacak

Türkiye Geleneksel Yağlı Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek başpehlivanlar, geleneksel galibiyet usulünün uygulanacağı organizasyonda yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor

665. Tarihi Yağlı Güreş Başpehlivanı Erkan Taş:

"Kırkpınar Başpehlivanı olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da almak istiyorum"

(Cihan Demirci/Edirne) (Fotoğraflı/Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.