Kosova, ABD ile Dış Politikasını Uyumlu Yürütüyor

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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Orta Doğu'daki olaylar dahil dış politikada ABD ile aynı çizgide olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Osmani, New York merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) düzenlenen panelde açıklamalarda bulundu.

Osmani, ülkesinin, Çin'in 68 ülkeyi kapsayan devasa uluslararası altyapı programı "Kuşak ve Yol"un parçası olup olmadığıyla ilgili soruya, Batı Balkanlar'da bu girişimin parçası olmayan ve olmayı da düşünmeyen tek ülke olduklarını söyledi.

Çin'in bölgeye kötü bir etkisinin olduğuna inandığını belirten Osmani, "Dış politikada, Orta Doğu'daki olaylar dahil ABD ile kesinlikle aynı çizgideyiz. Uyum söz konusu olduğunda bu Avrupa Birliği (AB) için de geçerli ancak dış politikamızı özellikle yaptırımlar söz konusu olduğunda ABD ile uyumlu hale getiriyoruz. Çin ile işbirliği yapmıyoruz." dedi.

Panelde Sırbistan ile ilişkilerine de değinen Osmani, Kosova kurumlarının ülkede yaşayan Sırpların topluma ve kurumlara entegre etmeyi hedeflediğini ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bunu engellediğini sözlerini ekledi.