Kosova Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kosova Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Kosova Bağımsızlık Günü Ankara\'da Kutlandı
16.02.2026 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Bağımsızlık Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kosova Bağımsızlık Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi'nin ev sahipliğinde başkentteki otelde düzenlenen resepsiyona Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da görev yapan büyükelçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Vrenezi, yaptığı konuşmada, Kosova'nın bağımsızlığının 18. yılını kutladıklarını belirterek, konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkesinin bağımsızlığına giden süreçle ilgili bilgi veren Vrenezi, "Kosova, NATO üyeliği ve Avrupa Birliği'ne katılım hedeflerine güçlü biçimde bağlıdır. Bu hedefler, yalnızca siyasi tercihler değil Kosova'nın doğal yönelimi ve geleceğe dair net vizyonudur." dedi.

Vrenezi, Türkiye ile Kosova arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, Ankara ile Priştine'nin güçlü ve kalıcı dostluğa sahip olduğunu dile getirdi.

"Türkiye, bağımsızlığımızın desteklenmesinde, devlet inşa sürecimizde ve uluslararası alanda tanınmamızda önemli ve kararlı bir destekçi olmuştur. Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık, bu süreçte özel bir yere sahiptir. Halklarımız arasındaki bağlar, yalnızca tarihi değil aynı zamanda güçlü insani ilişkilerle pekişmiştir." ifadelerini kullanan Vrenezi, Türkiye'deki Kosova diasporasına teşekkür etti."

Vrenezi, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin son yıllarda önemli ölçüde güçlendiğini vurgulayarak, "Türkiye, savunma sektöründe en önemli ortaklarımızdan biridir ve Kosova Güvenlik Gücü'nün NATO standartlarına uygun şekilde geliştirilmesine değerli katkılar sağlamıştır." dedi.

Türkiye-Kosova ekonomik ilişkilerine değinen Vrenezi, Türkiye'nin, ülkesinin önemli ekonomik ortaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Vrenezi, "Kosova adına, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kosova'nın uluslararası konumunun güçlendirilmesine ve küresel toplum içindeki yerinin sağlamlaştırılmasına verdikleri sürekli destek için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Etkinlik, Kosova, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

21:19
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
21:14
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 22:04:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Kosova Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.