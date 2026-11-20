İzmir ile Kosova arasındaki tarihsel, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla "İzmir'de Kosova Günleri" düzenlendi.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ve Kosova'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı, Kosova ve İzmir'in tanıtım filmleri izlendi.

Vali Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada programı ikili ilişkilerin gelişmesi için önemli bulduğunu söyledi.

İlişkilerin daha da kökleşmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Elban, "Bunun için de yerel yönetimlerin kardeşçe ilişkileri, iş insanlarının karşılıklı yatırımları ve diğer birçok alanda yapılacak çalışmalarla, öğrenci değişimleri ve öğrencilerin iki ülkede alacakları eğitimlerle bu işin çok daha gelişeceğini ve kökleşeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da organizasyonun ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacağını kaydetti.

İzmir'in aşığı ve evladı olduğunu belirten Bakan Sveçla, ailesinin bir bölümünün İzmir'e yerleştiğini, bu nedenle ilişkilerinin hiç bitmediğini ve ziyaretlerinin sürmesinden dolayı İzmir'e hiç yabancı olmadığını anlattı.

Türkiye'nin Kosova için çok önemli olduğunu vurgulayan Sveçla, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti ülkemize en büyük katkıları sağlayan ülkedir ve her zaman yanımızdadır. Geldiğimiz noktadan gerçekten övünüyoruz, çünkü ilişkilerimiz daha ileri safhaya geldi. Savunma sanayisi alanında da ortak üretim yapmaktan iftihar ediyorum. Kosova'da savunma sanayi alanında yaptığımız işbirliğiyle mühimmat üretimi yapıyoruz. İki ülke NATO standartlarında ortak silah ve mühimmat üretimi yapmak için anlaştılar. Bu tür anlaşmalar stratejik anlaşmalardır ve ülkemiz için büyük katma değer yaratacağını belirtmek istiyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise İzmir'in kültürel açıdan çok zengin bir şehir olduğunu dile getirerek, her iki ülkenin ve ülkelerdeki şehirlerin kalkınmasına katkıda bulunacak işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğini, bu amaçla nisan ayında Kosova'da İzmir'i tanıtan bir etkinlik yapmayı planladıklarını söyledi.

"İzmir'de Kosova Günleri"nin ikinci ve son gününde Kosova'nın kültürü, sanatı ve gastronomisi İzmirlilerle buluşacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Kosova şehirlerinin tanıtımı yapılacak, iki ülkenin mutfaklarından lezzetler sunulacak. Halk oyunları gösterileri ve konserlerde İzmirli ve Kosovalı sanatçılar aynı sahneyi paylaşacak.