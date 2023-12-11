Kosova\'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kupası Yarışması Gerçekleştirildi

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Prizren Geleneksel Okçuluk Kulübü işbirliğinde "3. Geleneksel Türk Okçuluğu Kosova Kupası" yarışması gerçekleştirildi.

Etkinliğe, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, kulüp temsilcileri ve sporseverler katıldı.

Koordinatör Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, altyapılarını geleneksel okçuluk ile hazırlayan Kosovalı kemankeşlerin olimpik (modern) okçulukta da üstün başarı sergilemelerinden gurur duyduğunu söyledi.

Yılmaz, "Ata sporumuz olan okçuluk zor bir spor olmanın yanı sıra sporcularda dengeyi, motivasyonu, özgüveni sağlıyor. Gelişim çağında olan çocuklarımızın erken yaşlarda bu spora gönül vermeleri gerçekten gurur verici." dedi.

Yarışmanın ardından Kosova'nın çeşitli illerinden gelen yaklaşık 100 sporcuya sertifika ve kupaları takdim edildi.

Kosova'nın Priştine, Prizren, İpek ve Mamuşa şehirlerinde 2020'de açılan "Geleneksel Türk Okçuluğu" kurslarından bugüne kadar 1000'in üzerinde sporcu yararlandı.

Kosova, 2024'te 4. Balkan Okçuluk Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.