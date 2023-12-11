 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kosova'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kupası Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kupası Yarışması Gerçekleştirildi

Kosova'nın Prizren şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü ve Prizren Geleneksel Okçuluk Kulübü işbirliğinde düzenlenen '3. Geleneksel Türk Okçuluğu Kosova Kupası' yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, kulüp temsilcileri ve sporseverler katıldı. Kosova'da açılan geleneksel okçuluk kurslarından bugüne kadar 1000'in üzerinde sporcu yararlandı.

Kosova\'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kupası Yarışması Gerçekleştirildi
11.12.2023 - 16:37,
Abone Ol

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Prizren Geleneksel Okçuluk Kulübü işbirliğinde "3. Geleneksel Türk Okçuluğu Kosova Kupası" yarışması gerçekleştirildi.

Etkinliğe, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, kulüp temsilcileri ve sporseverler katıldı.

Koordinatör Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, altyapılarını geleneksel okçuluk ile hazırlayan Kosovalı kemankeşlerin olimpik (modern) okçulukta da üstün başarı sergilemelerinden gurur duyduğunu söyledi.

Yılmaz, "Ata sporumuz olan okçuluk zor bir spor olmanın yanı sıra sporcularda dengeyi, motivasyonu, özgüveni sağlıyor. Gelişim çağında olan çocuklarımızın erken yaşlarda bu spora gönül vermeleri gerçekten gurur verici." dedi.

Yarışmanın ardından Kosova'nın çeşitli illerinden gelen yaklaşık 100 sporcuya sertifika ve kupaları takdim edildi.

Kosova'nın Priştine, Prizren, İpek ve Mamuşa şehirlerinde 2020'de açılan "Geleneksel Türk Okçuluğu" kurslarından bugüne kadar 1000'in üzerinde sporcu yararlandı.

Kosova, 2024'te 4. Balkan Okçuluk Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Prizren, Kosova, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kupası Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:31:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kosova'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kupası Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement