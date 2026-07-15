Kosova'da Gıda Zehirlenmesi: 11 Salmonella Vakası - Son Dakika
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Kosova'da Gıda Zehirlenmesi: 11 Salmonella Vakası

15.07.2026 18:13
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Son 3 günde 30 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu, 11'inde salmonella tespit edildi.

Kosova Üniversite Klinik Merkezi (QKUK) bünyesindeki Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, son 3 günde gıda kaynaklı olduğu değerlendirilen zehirlenme vakaları nedeniyle başvuran hastalardan 11'inde salmonella bakterisinin tespit edildiğini açıkladı.

QKUK tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 3 günde yaklaşık 30 kişinin acil tıbbi yardım almak üzere Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine başvurduğu belirtildi.

Ayrıntılı laboratuvar analizleri sonucunda 11 vakada salmonella enteritidis bakterisinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, hastanede tedavi gören tüm hastaların gerekli tedaviyi aldığı ve iyileşme sürecinde oldukları ifade edildi.

Açıklamada, aynı dönemde Hani i Elezit Belediyesinde benzer belirtiler gösteren 5 hastanın daha kliniğe kabul edildiği, hastaların beyanlarına göre aynı noktada yemek yiyen ve zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen kişi sayısının daha fazla olabileceği kaydedildi.

Sağlık ekiplerinin hastaların durumunu yakından takip ettiği ve enfeksiyonun kesin kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Vatandaşlara özellikle sıcak havalarda bakterilerin hızla çoğalması nedeniyle "fast food" türü gıdaların tüketiminden kaçınmaları tavsiye edilirken, yemek tüketiminin ardından kusma, ishal, yüksek ateş veya şiddetli karın ağrısı gibi belirtiler görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Gıda Zehirlenmesi: 11 Salmonella Vakası - Son Dakika

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