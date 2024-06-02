Kosova'da şambrel ile rafting heyecanı - Son Dakika
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Kosova'da şambrel ile rafting heyecanı

Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren şehrinde düzenlenen 'Bunar (Pınar) Festivali' kapsamında sporcular şambrel ile rafting yaparak heyecan dolu anlar yaşadı. Yarışa yaklaşık 100 sporcu katıldı ve Akdere Nehri'nde kıyasıya bir mücadele sergiledi. Festivalde ayrıca konserler ve çevre temizlik etkinlikleri de düzenlendi.

02.06.2024 23:24
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- Kosova'da şambrel ile rafting heyecanı

PRİZREN - Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren şehrinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Bunar (Pınar) Festivali" çerçevesinde sporcular şambrel ile rafting heyecanı yaşadı.

Kosova'da Şar Dağları'ndan eriyen karların kaynağını oluşturduğu ve Prizren şehrini ikiye bölen Akdere Nehri'nde yapılan rafting renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 100'e yakın sporcu Akdere Nehri'nde kamyon ve traktör şambrellerini kullanarak kıyasıya yarıştı.

Prizren'in Sentral bölgesinden başlayan yarışta, yarışmacılar birinci olabilmek için Akdere'nin serin sularında zorlu bir mücadele verdi. Yarış, Prizren'in tarihi Şadırvan merkezindeki Taşköprü'de kurulan bitiş çizgisine kadar devam etti. Su sporu yarışını izleyenler arasında Kosova'nın farklı kentlerinden gelenlerin yanı sıra Kosova'da KFOR barış gücünde görev yapan yabancı misyon askerleri de yer aldı.

Festival çerçevesinde rafting yarışının yanı sıra konserler ve Akdere Nehri'nin çevresinde temizlik etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Prizren, Kosova, Pınar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da şambrel ile rafting heyecanı - Son Dakika

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