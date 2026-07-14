Kosova, Snezana Paunovic'i İstenmeyen Kişi İlan Etti

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic'i "etnik temizlik" söylemi kullandığı gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ederek, süresiz olarak Kosova'ya girişini yasaklayan kararı imzaladığını duyurdu.

Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paunovic'in açıklamalarının Sırbistan'ın "Arnavutlara yönelik etnik temizlik projesinden hiçbir zaman vazgeçmediğini" bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Söz konusu söylemin yeni olmadığına değinen Sveçla, bunun onlarca yıldır şiddet, suç ve Arnavutların yaşadıkları topraklardan uzaklaştırılmasına yönelik girişimlere yol açan devlet politikalarının devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Paunovic'in Kosova'nın anayasal düzeni ve egemenliğine yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığına işaret eden Sveçla, bu tür söylemlerin demokratik devletler ve toplumlar tarafından sert şekilde kınanması gerektiğini vurguladı.

Sveçla paylaşımında, "Bugün Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak aldığım kararla Snezana Paunovic'i istenmeyen kişi ilan ettim. Paunovic'in Kosova Cumhuriyeti'ne giriş yapması veya ülke üzerinden transit geçişi süresiz olarak yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Arnavutların baskıya, katliamlara ve etnik temizliğe maruz kaldığı dönemin geride kaldığını kaydeden Sveçla, Kosova'nın anayasal düzenini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini koruyan güçlü kurumlara sahip egemen ve demokratik bir devlet olduğunun altını çizdi.

Paunovic, Bosna Hersek'te 1995'te yapılan soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz'da Sırp basınına yaptığı açıklamada, "Eğer (Slobodan) Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Paunovic, kendisine yönelik propaganda yapıldığını ve kendisinin bir "analizde" bulunduğunu savunmuş, çirkin söylemlerindeki tutumunu sürdürmüştü.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda (1998-1999), çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.