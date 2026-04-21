Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Kosta Rika First Lady'si ile Bir Araya Geldi

(AYDIN)- Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kosta Rika First Lady'si Signe Zeikate ve beraberindeki heyet ile Eyüp Şahin Köşkü'nde bir araya geldi.

Başkan Anıl Yetişkin, Aydın'a gelen Kosta Rika Cumhurbaşkanı'nın eşi Signe Zeikate, Kosta Rika Dışişleri Bakanı eşi Kadın Girişimci Adriana Jimenez, Kosta Rika Dış Ticaret Bakanlığı Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI) Politikaları Dairesi Başkanı Juan Pablo Jimenez ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Buluşma, Ege İş Kadınları Derneği Başkanı Şahika Yörükoğlu Aşkıner'in davetiyle, Eyüp Şahin Köşkü'nde gerçekleşti. Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Senem Barut da katıldığı toplantıda Efeler ilçesinin turizm, tarım ve kadın girişimciliği alanındaki potansiyeli ele alındı.

Görüşme sırasında konuklara yerel ürünler ikram edilirken, Efeler Belediyesi'nin tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Signe Zeikate ise misafirperverliği için Başkan Yetişkin'e teşekkür ederek, Kosta Rika haritasının işlendiği bir rozet ile ülkesinin dünyaca ünlü kahvesini hediye etti.

Signe Zeikate'nin "Kosta Rika ile Türkiye 75 yıllık dostluğunu bu yıl kutluyor" sözlerine atıfta bulunan Başkan Yetişkin, bu dostluğun Efeler üzerinden somut kazanımlara dönüşmesi için gereken her türlü zemini hazırladıklarını dile getirdi.