Köstence Limanı'nda İnsansız Deniz Aracında Patlama - Son Dakika
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Köstence Limanı'nda İnsansız Deniz Aracında Patlama

05.06.2026 16:23
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Köstence Limanı'nda bir İDA'da patlama yaşandı, can kaybı yok, Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olabilir.

Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında (İDA) patlama yaşandığı belirtildi.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Köstence Limanı'nda bir İDA'da sabah saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamada can kaybının yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu İDA'nın Romanya Silahlı Kuvvetlerine ait olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, İDA'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İDA'da yaşanan patlamanın ardından limanda dumanların yükseldiği görüldü.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağ'daki Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesine katılmak üzere yolda yaşananlara ilişkin bilgilendirildiğini belirterek, bölgenin tahliye edildiğini ve insan hayatının öncelik olduğunu kaydetti.

İDA'nın limana nasıl geldiği ve olası ek risklerin analiz edildiğini aktaran Dan, "Bu, Romanya kıyılarında bu hafta yaşanan ikinci önemli güvenlik olayı. Daha önce Vama Veche ve 2 Mai arasında bir deniz mayını bulunmuştu." sözlerini kullandı.

Dan, güvenlik ortamının hassas olması nedeniyle yüksek düzeyde teyakkuz halinde olacaklarına işaret ederek, "Bu tür ciddi durumlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın doğrudan sonuçlarıdır. Karadeniz'e kıyısı olan bir NATO üyesi olarak Romanya, vatandaşlarını, kritik altyapısını ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Ukrayna'dan yapılan açıklamada, deniz aracının kendilerine ait olduğu kabul edildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'deki İDA'lardan birinin kontrolünü kaybettiklerini, deniz aracının Romanya kıyısına sürüklendiğini aktardı.

Açıklamada, Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin sivil kayıpların önlenmesi için Romanya'ya gerekli bilgileri sağladığına işaret edildi.

Romanya Acil Durumlar Dairesi Başkanı Raed Arafat da basına yaptığı açıklamada, patlama sonrası verilen tahliye tedbirlerinin sona erdiğini ve halkın normal faaliyetlerine dönebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köstence Limanı'nda İnsansız Deniz Aracında Patlama - Son Dakika

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