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Köy okulundaki öğrenciler 'Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği' etkinliğinde buluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, kırsal mahallede eğitim gören öğrenciler, 'Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği' etkinliği çerçevesinde doyasıya eğlendi.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Yiğityolu Mahallesi'nde eğitim gören dezavantajlı öğrenciler, gökyüzü bilimi ve birbirinden farklı robotik kodlamalarla buluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği' etkinliğiyle öğrenciler eğitici oyunlar oynadı.

Etkinlikte deneyim sonucu öğrencilerin astronomi hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, öğrencilerin farklı cihazlarla tanışması kendilerinde mutluluk oluşturduğunu dile getirdi.

Elaltuntaş, "Yiğit Yolu kırsal mahallemizde çeşitli etkinlikler düzenledik. Bilimi köyümüze getirdik. Köyde yaşayan çocuklarımıza gece ve gündüz gökyüzü gözlemi yapma fırsatını sunduk. Bununla ilgili özellikle teleskoplarımız mevcut. Deneyim sonucu öğrenciler astronomi hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bunlarla birlikte kendi atölyelerimiz de mevcut. Robotik kodlama, havacılık, gibi atölyelerimiz sayesinde çocuklarımızın da deneyimleri noktasında ufukları açılmış oluyor. Kırsaldaki çocuklarımız bu tarz aletleri gördüğünde çok fazla heyecanlandı. Biz onlara kapı açmayla mükellefiz" dedi.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda Proje Koordinatörü Seda Coşkun Eliküçük, kırsaldaki öğrencilerin robotları tanıma fırsatı olduğunu ifade ederek, katılımın beklediklerinin çok üzerinde olduğunun altını çizdi.

Eliküçük, şunları kaydetti:

"Çevre köylerimizdeki öğrencilerden birçoğu düzenlediğimiz etkinlik alanından bulundu. Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği etkinliğini gerçekleştirdik. Temamız; hem bilim hem de astronomi, havacılık ve uzay konusunda öğrencilerimizi geliştirmek için. Katılım beklediğimizin çok üzerinde bir düzeyde. Burada en önemli şey, gönüllü öğretmenlerimiz bizlere destek oluyor. Alanında uzman havacılık, uzay konusunda mühendis öğretmenlerimiz de var. Bu hocalarımızla birlikte örneğin çocuklar güneş üzerindeki lekeleri gözlemlemekte. Bilim Sanat Merkezimizdeki öğretmenlerimiz, orada öğrencileriyle yaptıkları robotları buraya getirdi. Kırsaldaki öğrencilerimizin bu robotları tanıma fırsatı oldu".

Yiğityolu Dr. İlhan Koçtürk İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sibel Çağdaş, "Köyümüzde düzenlenen etkinlikte halay çekip oyunlar oynadık. Özellikle en çok hoşuma giden de güneşin üzerindeki lekeleri izlemek oldu. Çok güzel bir projeydi" diye konuştu.

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Pınar Gelköy ise şöyle konuştu:

"Çok güzel bir etkinlik oldu. Güneşi ve üzerindeki lekeleri görmem beni sevindirdi. Akşam da ay ve yıldızları göreceğiz. Bunun yanı sıra robotların sergilenmesi de çok güzel. Daha önce başka okullarda farklı projeler görmüştük. Ama şu anki robot ve cihazlar çok daha farklı."