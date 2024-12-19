Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışı yapılacağı bilgisi üzerine Beyobası Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 litre sahte rakı, 1 litre sahte viski, 15 litre etil alkol, 3 sığla yağı sağma aparatı, 20 litre sığla yağı, 3 kilogram sığla ağacı posası, 64 anason aroması, 200 rakı kapağı bilyesi ve 28 boş alkol şişesi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Köyceğiz'de Kaçak İçki Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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