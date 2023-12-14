 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Köye inen ayı kovanları böyle parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Köye inen ayı kovanları böyle parçaladı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, yavru ayı ve annesi köye inerek 10 arı kovanını parçalayıp peteklerdeki balları yedi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası üretici, sağlam kalan kovanları ayılardan korumak için evinin balkonuna taşıdı.

Köye inen ayı kovanları böyle parçaladı
14.12.2023 - 23:00,  Güncelleme: 23:01
Abone Ol

Köye inen ayı kovanları böyle parçaladı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde 10 arı kovanını parçalayarak peteklerdeki balları yiyen anne ayı ve yavrusu güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ilçeye bağlı Ulukaya Köyünde meydana geldi. Kış uykusuna yatamayan ve ormanda yiyecek bulmakta zorlanan yavru ayı ve annesi indikleri köyde Hüseyin Erdem'e ait arılığa girdi.

Etrafı tellerle çevrili tarladaki arılıkta 10 kovanı parçalayan ayılar, peteklerdeki balları yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası üretici gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Erdem, 35 kovandan geriye kalan sağlam haldeki 25 kovanını ayılardan korumak için evinin balkonuna taşıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bartın, Hayvanlar, Tarım, Güvenlik, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köye inen ayı kovanları böyle parçaladı - Son Dakika


22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu

Son Dakika
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 23:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: Köye inen ayı kovanları böyle parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement