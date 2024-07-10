Köyleri yanmaktan kurtaran kahraman çiftçilere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
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Köyleri yanmaktan kurtaran kahraman çiftçilere teşekkür belgesi verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında 3 köyü yanmaktan kurtaran 6 çiftçiye Manisa Valisi Enver Ünlü tarafından teşekkür belgesi verildi. Vali Ünlü, çiftçilerin bilinçli ve hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti.

10.07.2024 16:30
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Köyleri yanmaktan kurtaran kahraman çiftçilere teşekkür belgesi verildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Haziran günü başlayan ve 22 Haziran tarihinde kontrol altına alınabilen orman yangınında ilk müdahaleyi bilinçli bir şekilde yaparak 3 köyü yanmaktan kurtaran Yağbasan Köyündeki 6 çiftçiye Manisa Valisi Enver Ünlü tarafından teşekkür belgesi verildi.

Manisa Valisi Enver Ünlü Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen törenle Salihli'nin Yağbasan Mahallesindeki 6 çiftçiye orman yangınına yaptıkları ilk müdahale nedeniyle teşekkür belgesi verdi. Vali Ünlü'ye Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal da eşlik etti.

Manisa Valisi Enver Ünlü yangına müdahale gelen ekiplerden önce ilk müdahaleyi bilinçli bir şekilde yapan çiftçileri tebrik ederek şunları söyledi: "Salihli'de Yağbasan, Karasavcı ve devam etseydi Allah korusun Gökçeköy'e kadar devam edecek büyük bir yangın yaşadık. Hava çok sıcaktı ve rüzgar vardı. Köylerimizin adeta kenarından yalayıp geçen büyük bir yangını muhtarımız ve genç arkadaşlarımız ilk müdahaleyi doğru ve bilinçli bir şekilde yaparak, canlarını hiçe sayarak, kendilerini adeta riske atarak, ateşe atarak kendi imkan ve kabiliyetleriyle ilk müdahaleyi yaptılar. Hep söylüyoruz ilk müdahale hayat kurtarır bu insan içinde böyle orman içinde böyle. Ekiplerimiz havadan karadan hemen seferber oldu ama ilk intikal 12-13 dakika sürüyor ki bu dünya ortalamalarından çok daha iyi bir zaman dilimi. Bu arkadaşlarımızın o süreçte organize olup bilinçli bir şekilde müdahale etmesi sayesinde bu 3 köyümüzü büyük bir felaketin eşiğinden çekip aldı. Bu erken müdahale, bu bilinçli müdahale olmasa Allah korusun bugün bizde Diyarbakır'daki Çınar'daki, Mardin'deki, Mazıdağı'ndaki gibi çok daha acı şeyler, çok daha ağır şeyler konuşmak zorunda kalabilirdik. Böyle sıcak ve kurak bir havada bu yangını çok ucuz atlattık." dedi.

Vali Ünlü yaptığı açıklamanın ardından Salihli'nin Yağbasan Mahallesinde yangına ilk müdahaleyi yapan Hüsrev Uysal, Ali Yağcılar, Süleyman Özcan, Oktay Yıldırım, Hüseyin Ceylan ve Salih Yıldırım'a teşekkür belgesi verdi. Törene Yağbasan Mahalle Muhtarı Hüseyin Çakal da katıldı.

Kaynak: İHA

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