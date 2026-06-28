Kozağaç'ta Tahta Araba Yarışı Heyecanı

BURDUR'un Çavdır ilçesine bağlı Kozağaç köyünde ilk kez düzenlenen 'Geleneksel Tahta Araba Yarışı' büyük ilgi gördü. 32 sporcunun 20 tahta arabayla katıldığı organizasyonda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Geçmişin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını ve çocukluk anılarını yeniden canlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, gelenekten ilham alan tahta arabalar köyün dik ve zorlu parkurlarında yarıştı. Nostalji ile rekabeti buluşturan organizasyonda yarışmacılar dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Yarışlara köy halkının yanı sıra çevre ilçe ve köylerden gelenler de yoğun ilgi gösterdi. Parkur boyunca izleyiciler tezahüratlarla yarışmacıları destekledi. Organizasyon süresince güvenlik önlemleri alınırken, yarışmacılar zorlu parkurda hız ve sürüş becerilerini sergiledi.

Yarışlar 12-17 yaş arası gençler, 18-39 yaş arası yetişkinler ve 40 yaş ve üzeri ustalar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi. Yarışmacılar, kendi hazırladıkları tahta arabalarla en iyi dereceyi elde edebilmek için mücadele etti. Etkinlik sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verilirken, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür edildi. Katılımcılar ve vatandaşlar, ilk kez düzenlenen yarışların geleneksel hale getirilmesini istediklerini belirtti.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,