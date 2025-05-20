Kozan Anadolu Lisesi'nde Müzik Sınıfı Açıldı

Kozan Anadolu Lisesi'nde oluşturulan müzik sınıfı törenle açıldı.

Lisenin kuruluşunun 64. yıl dönümü kapsamında oluşturulan sınıf için açılış töreni düzenlendi.

Törene, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ile bazı kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Sınıfın açılmasının ardından öğrenciler müzik dinletisi sundu.