Kozan\'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????
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