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Kozan'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kozan'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kozan\'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı
18.12.2023 - 16:24,
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Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????

Kaynak: AA
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