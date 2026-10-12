Kozan'da bir kişi, iddiaya göre kapıyı açtığı sırada bacağından vuruldu - Son Dakika
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Kozan'da bir kişi, iddiaya göre kapıyı açtığı sırada bacağından vuruldu

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Kozan'da yalnız yaşadığı tek katlı evinin kapısını zil çalması üzerine açan bir kişi, iddiaya göre kasklı şüpheli tarafından bacağından vuruldu. Yaralanan kişi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kozan ilçesinde bir kişi evinde silahlı saldırıda yaralandı.

Aslanpaşa Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan M.K., iddiaya göre zil çalması üzerine kapıyı açtı.

M.K'ye bu sırada kapıda duran ve başında kask bulunan şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan M.K., Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiGüvenlik3. SayfaSaldırıGüncelKozanSuçSon Dakika

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