Kozan'da Cinayet: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kozan'da Cinayet: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

20.05.2026 13:33
Kozan'da Emin Bozkurt'un tabancayla vurularak ölmesi sonrası 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Emin Bozkurt'u (25) tabancayla vurarak öldüren S.E.K. ile olaya karışan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Mayıs'ta saat 01.00 sıralarında Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta meydana geldi. Emin Bozkurt, arkadaşları S.E.K., A.E. ve C.E. ile buluşup, içki içmeye başladı. Bir süre sonra Bozkurt ile S.E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile S.E.K., tabancayla Bozkurt'a ateş açtı. Sırtından vurulan Bozkurt, yere yığılırken, S.E.K., A.E. ve C.E. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt, kurtarılamadı. Bozkurt'un cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışma başlatan polis, cinayet şüphelisi S.E.K., olay sırasında yanında bulunan A.E. ve C.E. ile kaçmalarına yardım ettiği değerlendirilen F.E. ve A.E.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Cinayette kullanılan tabanca ile şüphelilerin olay günü kaçtığı araç da operasyonda ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

