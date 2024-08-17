Kozan\'da Kaldırıma Bırakılan Bisiklet Çalındı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde kaldırıma bırakılan bisiklet, yoldan geçen şüpheli tarafından çalındı. Şüphelinin bisiklete binip uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tufan Paşa Mahallesi Fekeli Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan iş yerine gelen Ömer Gönül, şarjlı bisikletini kaldırıma bıraktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen kişi, bisiklete binip uzaklaştı. Dışarı çıktığında bisikletinin olmadığını fark eden Gönül'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli aranıyor.