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Adana'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Adana'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen midibüs ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada Iraz C., Seyfettin İ., Ayşe A. ve İsmail K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana\'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
29.12.2023 - 21:33,
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Adana'nın Kozan ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Akdam Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen midibüs ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Iraz C. (65), Seyfettin İ. (57), Ayşe A. (84) ve İsmail K. (39) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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