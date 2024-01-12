Kozan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Emirhan Ü. yönetimindeki motosiklet, İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki beton bariyere çarptı. Olayın ardından sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü ve motosiklette bulunan Muhittin A., Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Emirhan Ü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
12.01.2024 - 23:11,
Güncelleme: 23:12
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Emirhan Ü. (18) idaresindeki 01 RY 438 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'ndaki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile motosikletteki Muhittin A. (17) Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Emirhan Ü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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