Kozan\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Emirhan Ü. (18) idaresindeki 01 RY 438 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'ndaki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile motosikletteki Muhittin A. (17) Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Emirhan Ü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.