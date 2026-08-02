Kozan'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobilde 1'i çocuk 6 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AAB 197 plakalı otomobil, Gedikli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Derya D. (37), Yunus D. (2), Bayramcan D. (20), Umut Y. (18), Mustafa D. (46) ile Ceylin S.D. (15) yaralandı.
Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ceylin S.D. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.
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