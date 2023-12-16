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Kozan'da otomobil kundaklandı, 6 araç hasar gördü - Son Dakika
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Kozan'da otomobil kundaklandı, 6 araç hasar gördü

Adana'nın Kozan ilçesinde tamir için bırakılan bir otomobil kundaklandı. Yanan otomobil ile yanındaki araç tamamen yanarken, 6 otomobil de ağır hasar aldı. Olayda 3 yayaya çarparak yaraladığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı. Yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kozan\'da otomobil kundaklandı, 6 araç hasar gördü
16.12.2023 - 21:07,
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ADANA'nın Kozan ilçesinde tamir için sanayi sitesindeki kaportacıya bırakılan otomobil kundaklandı. Alev alan otomobil ile yanındaki araç tamamen yanarken 6 otomobil de ağır hasar aldı. Aralarında kız arkadaşının da olduğu 3 yayaya çarparak yaraladığı için otomobili kundakladığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Kozan Sanayi Sitesi'nde dün gece bir kaportacının önünde park halindeki Musa A.'ya ait 01 RE 069 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören bekçinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çevredeki otomobillere sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak kundaklanan otomobil ile hemen yanındaki başka bir otomobil tamamen yandı. 6 otomobilde de ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralamalı trafik kazasına karıştığı için otomobili kundakladığı belirlenen E.U., gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞINA ÇARPMIŞ

E.U.'nun dün akşam kundakladığı Musa A.'ya ait 01 RE 069 plakalı otomobilin karşıdan karşıya geçmek isteyen kız arkadaşı Selenay A. (22), Leyla A.(23) ve Beyza A.'ya (13) çarparak yaralanmasına neden olduğu, bu yüzden aracı yaktığı ileri sürüldü.

Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken yaklaşık 2 milyon liralık zararın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Kozan, Son Dakika

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