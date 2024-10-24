Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı.
Türkeli Mahallesi'nde A.A.A'nın kullandığı 01 D 6601 plakalı otomobil ile Muhammed M. (27) idaresindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile annesi Emine Ş. (52) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Otomobil-Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?