Kozan'da Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kozan'da Tırda Yangın Çıktı

17.07.2026 13:42
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Kozan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kozan-Adana kara yolunda seyir halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Kozan, Kaza, Son Dakika

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