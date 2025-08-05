Kozluk\'ta 1025 Öğrenci Yüzme Eğitimi Aldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 1025 öğrenci yüzme eğitimi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında Kozluk ilçesinde çocuklar ve gençler, antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alağaş, her çocuğun suyla barışık, sağlıklı ve güvenli bir birey olarak yetiştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Alağaş, "Kozluk'ta bu yıl 1025 öğrencinin havuzlarda yüzme eğitimi aldı. Geçen yıla oranla sayımızı 24 kişi artırdık. Eğitimlerimiz yaz boyunca aralıksız sürecek. Havuzda deneyimli eğitmenler eşliğinde sürdürülen kurslarımızda çocuklarımız sadece yüzme öğrenmekle kalmıyor. Aynı zamanda disiplin, güven ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları da kazanıyor. İddialıyız Kozluk'ta yüzme öğrenmeyen çocuk kalmayacak." ifadelerini kullandı.