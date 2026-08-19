Kozluk\'ta Kaza: Selim Gören Hayatını Kaybetti

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde otomobilin çarptığı Selim Gören (63), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Sat köyünde meydana geldi. C.K. (64) idaresindeki 34 CVT 467 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Gören'e çarptı. Yaralanan Gören, yakınlarının yardımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Selim Gören, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gören'in cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak köy mezarlığında defnedildi.

Otomobil sürücüsü C.K. gözaltına alındı. Sürücünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.