Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
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Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Kutlandı

11.06.2026 22:04
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla coşkuyla kutlandı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü başkentte düzenlenen resepsiyonda kutlandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Ankara'da görev yapan diplomatik ve askeri misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Resepsiyonda konuşma yapan Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Kral 3. Charles'ın doğum günü vesilesiyle burada bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye'nin İngiltere ile olan köklü bağlarına vurgu yaptı.

Gümrükçü, iki ülke arasındaki uzun süreli diplomatik ilişkilerden bahsederek, ilişkilerin tarihi hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluğun önemini vurgulayan Gümrükçü, iki ülke arasında yapılan üst düzey temasları anlattı.

Büyükelçi Morris de katılımcılara ve resepsiyonun yapılmasına katkıda bulunanlara gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, iki millet arasındaki köklü bağlara işaret etti.

Morris, iki ülke arasında son yıllardaki üst düzey temaslara dikkati çekerek, bu yıl görev süresinin sonuna geldiğini ve buradan güzel anılarla ayrılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından program, dans gösterisi ve geleneksel yemek ikramıyla devam etti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Doğum Günü, İngiltere, Diplomasi, Politika, Güncel, Ankara, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bahri Elbadi Bahri Elbadi:
    peki ama bu resepsiyon sonrası ticari anlaşmalar imzalandı mı ekonomik işbirliği arttı mı yoksa sadece marşlar çalındı dans edildi yemek yendi bitti mi işte o kısımı merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Nilay Karataş Nilay Karataş:
    güzel haber tabi ama insanlar hiç ders almıyolar değil mi aynı şeyler tekrar tekrar oluyor etkinlik yapıyolar güzel konuşmalar yapıyolar sonra bitti gitti ???? 0 0 Yanıtla
  • Işıl Sibel Işıl Sibel:
    devlet düzeyinde bu tür etkinlikler önemli tabii ama asıl mesele bunların arkasında ne var diye bakmak lazım uluslararası ilişkiler böyle basit değil bir çay içme meselesi değil ki hani söz konusu olan iki ülkenin stratejik çıkarları ve bunun uzun vadede bizi nereye götüreceği sorusu bu tür gösterişli etkinliklerin dışında yapılması gereken işler var 0 0 Yanıtla
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