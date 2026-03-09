Kral Abdullah: Diplomasi ile Gerilim Sonlandırılmalı - Son Dakika
Kral Abdullah: Diplomasi ile Gerilim Sonlandırılmalı

09.03.2026 22:52
Ürdün Kralı Abdullah, Orta Doğu'daki gerilimin sona ermesi için diplomasi ve diyalog çağrısı yaptı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da artan gerilimin sona erdirilmesinin tek yolunun diplomasi ve diyalog olduğunu belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Avrupa Birliği'nin (AB) bölgesel gelişmeleri ele almak üzere düzenlediği acil toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Kral Abdullah, sivillerin korunması ve gerilimin kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde azaltılması için sürekli işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Çatışma alanının genişleme riskine de değinen Kral Abdullah, "çok sayıda güvenli ve istikrarlı Arap ülkesinin hedef alınmasının" bölgesel istikrar açısından ciddi tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

Kral Abdullah, "Bölgedeki tehlikeli tırmanışı sonlandırmanın yolu diplomasi ve diyalogdur." ifadelerini kullanarak, Ürdün'ün de güvenliğini, istikrarını ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan açıklamada Kral Abdullah'ın Irak hükümetinin bölgedeki gerilimi azaltma ve kontrol altına alma yönündeki çabalarını da takdir ettiği belirtildi.

Kral Abdullah, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına da değinerek, "Lübnanlı kardeşlerimizin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini koruma çabalarını desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Bölgesel krizin ortasında İsrail'in çatışmayı tırmandırmaya çalıştığını belirten Abdullah, ramazan ayında Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıların sürdüğüne dikkati çekti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

