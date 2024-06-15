Kredi Kartı Borcu Nedeniyle İcralık Olanların Sayısı Artıyor

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Haber: EDDA SÖNMEZ-Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Artan enflasyon karşısında eriyen ücretler, kredi kartı borcu nedeniyle takibe düşüp icralık olanları sayısını artırdı. Her 2 kredi kartı sahibinden biri kredi kartı borcunu ödeyemiyor ya da asgari tutarını ödeyebiliyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne göre, Ocak-Nisan döneminde borcundan dolayı yasal takibe uğrayanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,2 artışla 429 bin kişiye yükseldi. Bayram arifesinde ANKA mikrofonuna konuşan vatandaşlar da pahalılığa ve ekonomi yönetimine, iktidara isyan ediyor, "Bayram alışverişi nasıl yapalım? Nakit yok, kredi kartlarının hepsi patlak. Hakkımı helal etmiyorum" diyor.

Ekonomide yaşanan sorunlar ve hayat pahalılığı İstanbulluların ekonomik kaygılarını arttırıyor, geçinmelerini de zorlaştırıyor. Sirkeci ve Beşiktaş'ta vatandaşlar, yaşadıkları ekonomik sorunları ve bayram alışverişini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"Allahını seversen nasıl yapacaksın cebinde para var mı diyor musun"

"Nasıl abla neylen yapacaksın. Allahını seversen nasıl yapacaksın cebinde para var mı diyor musun? Gözünü seveyim yapma Allah aşkına. Nakit de yok, kredi kartı yok. Yok da yok. Yoklar içindeyiz yani. Allah yardımcımız olsun hem sizlerin hem bizlerin."

"71 yaşındayım, 27 yıl sigorta ödemişim aldığım para 10 bin 70 TL..."

Emekli Egemen Hakverdi: Efendim bayram alışverişini nasıl yapacağız? Nasıl yapalım siz söyleyin. Nerede bayram alışverişi bak 3 bin lira onu bile kesmişler. Emekliyim 27 yıl çalış. 10 bin 70 TL emekli maaşı al. Ondan sonra bayram alışverişi yap. Etin kilosu 700, 800 lira, peynirin kilosu 500, 600 lira yani nasıl. İletebiliyor musunuz Cumhurbaşkanı'na siz bu kelimeleri. Ama holdinglere veriyor milyaları, dolarları veriyor. Kredi kartının hepsi patlamış, hepsi patlak. Allah'tan emekli maaşlarına dokunmuyorlar. Ona da dokunsunlar onu da alsınlar elimizden rahatlayalım. Ne yapalım şimdi biz? Ben hiç hakkımı helal etmiyorum. Hiçbir konuda. Devletime canım kurban ama siyasetçilerin yüzde 99'ü yalancıdır. Hak yok, hukuk yok, adalet yok hiçbir şey yok. Var mı? Yok. Ne olacak ben 71 yaşındayım 27 yıl sigorta ödemişim aldığım para 10 bin 70 TL haydi alışveriş yapalım gidelim şuraya ne alacağız. Baklavanın kilosu 800, 900 lira. Böyle bir şey var mı? Bir ay benim emekli maaşım 10 kilo baklava alıyor, biliyor musun? Avrupa'nın emeklileri gelip burada lüks yerlerde yiyip içip yatıyor. Biz de düşmüşüz ekmek peşine. Bu yaştan sonra..."

"Artık gün bulup gün yiyoruz"

"Valla pek yapamıyoruz bu aralar ekonomik problemlerden dolayı yapamıyoruz. Kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz ama onda da problem yaşıyoruz. Artık gün bulup gün yiyoruz. Bizim gibi emekçilerin,işçilerin çok zor İstanbul'da tutunabilmesi. Çok zor hayat şartları İstanbul'da. Yaşamak için bayağı bir mücadele etmek lazım. Tek kişinin çalışması inan yetmez. Evde inanın iki, üç, kişinin çalışması lazım."

"Şu bir gerçek gitgide her günü arıyoruz"

"Bayram alışverişi hamdolsun çapıma göre yaptım. Kredi kartıyla harcama yaptım. Nakit yok. Nakit bitti. Kredi kartımı ödeyemiyorum. Takla attırıyorum. Doğruyu söylüyorum gerçekten büyük sıkıntı var. Şu bir gerçek gitgide her günü arıyoruz. Şu anda güzel bir durum yok allah herkesin yardımcı olsun."

"Kredi kartımın asgarisini çok zor ödüyorum"

"Kredi kartı kullanıyorum ama çok zor ödüyorum asgarisini. Sıkıntı çok var. Emekli ne olacak. Emeklinin maaşı ne olacak? Onun için geçim çok zor."