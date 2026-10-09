Kremlin, Putin-Trump görüşmesinin tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı - Son Dakika
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Kremlin, Putin-Trump görüşmesinin tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı

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Kremlin, Putin-Trump görüşmesinin tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin-Trump görüşmesinin tarihinin henüz belirlenmediğini, uzlaşı sonrası açıklanacağını söyledi. Görüşme, 28 yaşındaki laboratuvar çalışanının ölümü sonrası akciğer vebası endişesiyle gündeme gelmişti. Rusya salgın riski olmadığını bildirdi.

MOSKOVA, 9 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan telefon görüşmesinin kesin tarihine henüz karar verilmediğini söyledi.

Peskov perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmenin kesin zamanı konusunda uzlaşıldığında ve görüşme gerçekleştiğinde bilgi verilecektir. Hiçbir şey gizlenmeyecektir" dedi.

Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nün 28 yaşındaki laboratuvar görevlisi Darya Şipilova'nın nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisinin ardından cuma günü hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Putin ile uluslararası düzeyde endişeye yol açan bu şüpheli akciğer vebası vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yapacağını belirtti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgın riski bulunmadığını vurguladı.

Rusya, Dünya Sağlık Örgütü'ne laboratuvar çalışanının ölümünde akciğer vebasının rol oynadığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua
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