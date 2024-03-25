Kremlin Sözcüsü: Terör saldırısıyla ilgili bilgi kolluk kuvvetlerinden beklenmeli - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Terör saldırısıyla ilgili bilgi kolluk kuvvetlerinden beklenmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve saldırıyı düzenleyen örgütle ilgili bilgiyi kolluk kuvvetlerinden beklemek gerektiğini belirtti. Peskov, Rus yetkililerin saldırının DEAŞ tarafından yapıldığına dair ihtimallerden bahsetmemesine ilişkin soruları yanıtladı. Ayrıca, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti ve Moskova'daki saldırıyla ilgili Batı ile herhangi bir temasın olmadığını belirtti.

25.03.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, saldırıyı düzenleyen örgütle ilgili kolluk kuvvetlerinden gelecek bilgiyi beklemek gerektiğini söyledi.

Sözcü Peskov, Rus yetkililerinin, Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın yaptığına ilişkin ihtimallerden bahsetmemesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Saldırı ile ilgili soruşturmanın sürdüğüne dikkati çeken Peskov, "Henüz düzgün bir yorum dile getirilmedi. Soruşturma sürüyor. Sadece ön verilerden bahsedildi. Şu ana kadar ortaya herhangi bir versiyon konulmadı." ifadelerini kullandı.

Peskov, soruşturma devam ettiği için konuyla ilgili kolluk kuvvetlerinden gelecek bilgiyi beklemek gerektiğini vurguladı.

Rus istihbarat servislerinin yoğun şekilde çalıştığını kaydeden Peskov, Rusya'nın ve toplumun karşı karşıya olduğu tüm zorluklarla mücadele edildiğini dile getirdi.

Moskova'daki terör saldırısını Rus istihbaratının başarısızlığı olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusuna Peskov, "Maalesef dünyamız gösteriyor ki hiçbir şehir hiçbir ülke tamamen terör tehdidinden muaf olamaz." cevabını verdi.

Peskov, Rusya'nın en korunaklı şehrinde böyle bir trajedinin nasıl yaşandığına ilişkin sosyal medyada yapılan tartışmalara değinerek, internette pek çok duygusal, histerik ve kışkırtıcı şeyler olduğunu, bu korkunç trajedinin pek çok duyguyu uyandırdığını söyledi.

Terörizm ile mücadelede işbirliğinin önemine dikkati çeken Peskov, "Terörizm ile mücadele, tam kapsamlı uluslararası işbirliği gerektiren daimi bir süreçtir. Fakat şimdi çatışmaların en çok arttığı dönemde bu işbirliği tam olarak yürütülemiyor." diye konuştu.

Peskov, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili Batı ile hiçbir temasın bulunmadığını da belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Terör saldırısıyla ilgili bilgi kolluk kuvvetlerinden beklenmeli - Son Dakika

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