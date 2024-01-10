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Kremlin Sözcüsü: Putin ve Erdoğan'ın Sürekli Temas Halinde Olmaları İkili İlişkiler Açısından Önemli - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Putin ve Erdoğan'ın Sürekli Temas Halinde Olmaları İkili İlişkiler Açısından Önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli temas halinde olmalarının ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu belirtti. Peskov, Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin tarihi konusunda henüz bir gelişme olmadığını söyledi ve Ukrayna meselesinde herhangi bir ilerleme olmadığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü: Putin ve Erdoğan\'ın Sürekli Temas Halinde Olmaları İkili İlişkiler Açısından Önemli
10.01.2024 - 19:38,
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli temas halinde olmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu temas ikili ilişkiler açısından önemli." dedi.

Peskov, güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin tarihi konusunda henüz bir gelişme olmadığını söyleyen Peskov, bunun diplomatik kanallar üzerinden belirleneceğini ifade etti.

Peskov, "Putin ve Erdoğan'ın sürekli temas halinde olmalarına ihtiyaç var. Bu temas ikili ilişkiler açısından önemli. Gerektiğinde onlar telefonda konuşabilir." dedi.

Ukrayna meselesinin çözümünde herhangi bir gelişme olmadığını dile getiren Peskov, "Barış sürecinde hala boşluk var. Fiilen Kiev, yasal çerçevede müzakereleri reddediyor. Özel askeri operasyonu sürdürüyoruz." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'nın "Barış Formülü" inisiyatifinin Rusya'sız istişare edildiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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