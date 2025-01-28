Krikonun Kayması Talihsiz Ölüm Getirdi

Güncel

Erzurum'da, tamir etmek için krikoyla kaldırdığı aracının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yakutiye ilçesi Altınbulak Mahallesi'nde Kemal Karadaş (55), tamir etmek için aracını kriko ile kaldırıp altına girdi.

Krikonun kayması sonucu Karadaş, aracının altında kaldı.

Yakınlarının durumu fark etmesiyle mahalle sakinlerinin de yardımıyla aracın altından çıkarılan ve ağır yaralanan Karadaş, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karadaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.