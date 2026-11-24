Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Mısır'daki 6 October Üniversitesi arasında akademik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

KSÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş başkanlığındaki heyet, Mısır'ın önde gelen özel yükseköğretim kurumlarından 6 October Üniversitesi'ni ziyaret etti.

6 October Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mamdouh Mostafa Ghorab başkanlığındaki heyetle yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi ile üniversiteler arasında uzun vadeli işbirliği mekanizmalarının oluşturulması ele alındı.

Görüşmede, Erasmus KA171 programı kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin artırılması, ortak eğitim programları, yaz dönemi dil kursları ve bilimsel projelerin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, 6 October Üniversitesi'yle tıp, mühendislik ve eczacılık başta olmak üzere farklı alanlarda ortak akademik çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını ifade etti.

6 October Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ghorab da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ile akademik bilgi ve tecrübe paylaşımına önem verdiklerini kaydetti.

Görüşmelerin ardından iki üniversite arasında akademik işbirliği alanlarını somutlaştırmak üzere ortak çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

Program kapsamında Okumuş ile Ghorab, akademik işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokolün iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin artırılmasına, kalıcı akademik ortaklıklar kurulmasına ve Türk dili ile kültürünün Mısır'da tanıtılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Türkoloji bölümünün açılması halinde Türkiye destek verecek???????

Kahire Eğitim Müşaviri Prof. Dr. İbrahim Aslan, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yükseköğretim alanında önemli bir işbirliği potansiyeli taşıdığını belirterek, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın 2024'te Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin akademik ilişkilerin gelişmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Aslan, 6 October Üniversitesi'nde Türkoloji bölümü açılması halinde Türkiye'nin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu dile getirerek, Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri ile Mısır'daki Türkoloji bölümleri arasında dil eğitimi alanında karşılıklı işbirliği yapılabileceğini aktardı.???????

KSÜ heyeti Deraya Üniversitesini de ziyaret etti

KSÜ heyeti ayrıca, Mısır'ın Minya vilayetinde bulunan Deraya Üniversitesi'ni de ziyaret etti.

Deraya Üniversitesi rektörü ve üniversiteden bir heyetin katıldığı toplantıda, iki üniversite arasında eğitim öğretim ve araştırma alanlarında yapılabilecek işbirlikleri ele alındı.

Görüşmede, özellikle diş hekimliği, fizik tedavi ve farmakoloji alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve eğitim öğretim alanlarında işbirliği yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Ayrıca, disiplinler arası çalışmalar kapsamında Deraya Üniversitesi'nin diş hekimliği alanındaki uzmanlığı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümündeki yapay zeka çalışmalarının bir araya getirilmesi konusunda mutabık kalındı.

İki üniversitenin laboratuvar imkanlarının değerlendirilerek karşılıklı kapasite tespiti yapılması ve laboratuvarların ortak kullanım imkanlarının belirlenmesi konusunda da görüş birliğine varıldığı bildirildi.