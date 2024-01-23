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KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Rektör Ceylan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti. Ceylan, AA'nın Manas Üniversitesi için önemli bir kaynak olduğunu vurgulayarak, fotoğrafların kalitesinden ve güzelliğinden etkilendiğini ifade etti. Ayrıca, geçen yılın zorluklarla dolu bir yıl olduğunu belirten Ceylan, Türkiye'nin yüzüncü yılına umutla baktıklarını ve güzel günlerin 2024'te yaşanacağını dile getirdi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
23.01.2024 - 13:04,
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Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Ceylan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Çevre-Yaşam", "Haber", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Alpaslan Ceylan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" ve İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" karelerini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", Aytuğ Can Sancar'ın "Türkiye Yüzyılı" ve Murat Kula'nın " Filistin'e destek" başlıklı fotoğrafını oylayan Ceylan, "Spor" kategorisinde ise tercihini, Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" ile Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğraflarından yana kullandı.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" ve Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğrafını seçen Ceylan, "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse tercihini Ashraf Amra'nın "Yanımda Ol Anne" ve Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğraflarından yana yaptı.

"Anadolu Ajansı bizim gözümüz kulağımız"

Rektör Ceylan, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Anadolu Ajansı bizim gözümüz kulağımız." dedi.

Haberleri, AA ve TRT'den aldıklarını söyleyen Ceylan, AA'nın, Manas Üniversitesinin yol haritasının oluşmasında önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti.

Ceylan, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiğini ifade ederek "Çok kaliteli ve çok güzel resimler. Bunların arasında birini seçmekte insan oldukça zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın, acılarla ve sıkıntılarla geçen bir yıl olduğunu kaydeden Ceylan, "Elbette, çok ders aldık. Özellikle deprem hususunda. Filistin'de yaşananlar bizleri fazlasıyla üzdü. Ama geleceğe ümitle bakacağımız Türkiye'nin yüzüncü yılı başladı. İnşallah güzel günleri 2024'te yaşayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Kırgızistan, Filistin, Türkiye, Deprem, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

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