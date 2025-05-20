KTÜ'nün 70. Yılı Kutlandı: Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Eğitim Vurgusu - Son Dakika
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KTÜ'nün 70. Yılı Kutlandı: Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Eğitim Vurgusu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 70. kuruluş yıldönümünde üniversitelerin kentlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, birlikte çalışma çağrısında bulundu. KTÜ'nün birikiminden faydalanmak gerektiğini vurguladı.

20.05.2025 16:35
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, kentlerin gelişmesinde ve kalkınmasında üniversitelerin çok önemli fonksiyonları olduğunu belirterek, "Projelerimizin her aşamasında, üniversitemizin bu müthiş birikiminden, değerli bilim insanlarından faydalanıp ortak akılla yol almamız gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Başkan Kaya, KTÜ'nün 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı.

Törende, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, çok sayıda akademisyen ve öğrencileri yer aldı.

Törende KTÜ'den mezun olan isimler, horon gösterisi sahneledi.

Kendisinin de KTÜ'den mezun olduğunu hatırlatan Kaya, şunları söyledi:

"KTÜ'den mezun olmanın onur ve gururunu yaşıyorum"

"KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği mezunu bir arkadaşınız olarak bugün bu kürsüde konuşmanın onuru, gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. 1995 yılında KTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. KTÜ'lü olmanın nasıl bir onur olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada tıpkı sizler gibi, çok güzel günler yaşadık. KTÜ, Türkiye'nin dördüncü üniversitesi. Belki de kampüsü en güzel olan üniversite. Bu güzellik, tabii eğitime de yansıyor. Üniversitemizde birbirinden değerli akademisyenler, başarılı insanlar yetişti ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapıyorlar. Bundan da ayrı bir gurur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Geçenlerde sayın Rektörümüzle bir sohbetimiz oldu ve bana, üniversitenin yapay zekayla ilgili yaptığı çalışmalardan bahsetti, bu çalışmalardan da gerçekten gurur duydum."

Kentin gelişmesi ve kalkınmasında, yerel yönetimlerin yapacağı çalışmalarda üniversitelerin çok önemli bir fonksiyonu olduğunun altını çizen Kaya, KTÜ'nün bu birikiminden faydalanılması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"KTÜ'nün birikiminden daha fazla yararlanmalıyız"

"Bugüne kadar Trabzon olarak belki bundan çok faydalanamadık. Birçok projede, kentteki yerel yöneticiler olarak bizler, 'Biz biliriz, en iyi biz yaparız' anlayışıyla hareket ettik. Artık o anlayıştan vazgeçmemiz gerektiğini ve ortak akılla, üniversitemizin o müthiş birikiminden, bilim insanlarından faydalanıp projelerimizin her aşamasında bu şekilde yol almamız gerektiği kanaatindeyim. Buna benzer bir çalışmaya tanıklık ettim. O anlamda katkı veren değerli akademisyenlerimize teşekkür etmek isterim. Trabzon'umuzun, sizlerin de bildiği gibi bir küçük sanayi sitesi sorunu var. Buna ilişkin üniversitemizde kurulan bir komisyon marifetiyle, çok değerli bir bilimsel çalışma yapıldığını duydum. Üniversitemizden arkadaşlar bu çalışmayı bana anlattılar, inanılmaz titizlikte bir çalışma yapmışlar, sunumlarını gururla dinledim. 'Bu çalışmayı çekincesiz onaylarım' dedim. Çünkü içerisinde akıl ve bilim vardı. Bizim gerçekten buna ihtiyacımız var."

Kaya, üniversitelerin görevinin sadece bilimsel çalışmalar yürütmek olmadığını, bunun yanında vatanını, milletini, bayrağını seven, Atatürkçü nesiller yetiştirilmesine de katkı sağlamaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üniversiteler vatanına, milletine bağlı, Atatürkçü öğrenciler yetiştirmelidir"

"Üniversiteler bir yandan bu alanlarda çalışırken diğer yandan da devletini, milletini, bayrağını seven, Atatürk'ün yolunda, çağdaş medeniyet yolunda yürüyen öğrenciler yetiştirmek zorundadır. Özellikle aklı ve vicdanı hür öğrenciler yetiştirmek, üniversitelerin öncelikli görevlerindendir. Üniversitemizin 70'inci kuruluş yılını kutluyorum. Bu çınar, bu taze filiz, ilelebet bu topraklara hizmet etmeye ve devletini milletini, milletini, bayrağını, Atatürk'ü seven öğrenciler yetiştirmeye devam edecek. Nice yetmiş yıllara."

Törende Kaya, Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği ödüllerine layık görülenlere, ödüllerini takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel KTÜ'nün 70. Yılı Kutlandı: Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Eğitim Vurgusu - Son Dakika

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