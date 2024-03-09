KTÜ öğretim üyeleri Antarktika Bilim Seferi\'nden döndü

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim üyeleri, katıldıkları "8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"nden döndü.
KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen sefere katılan ekip yurda geldi.
KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar'ın liderliğini üstlendiği sefere, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Özkaptan da proje yürütücüsü olarak katıldı.
Prof. Dr. Başar, seferde, "Antarktika Yarımadası Deniz Suyunda Çözünmüş Dağılmış Petrol Hidrokarbonlarının Dağılımı ve Parmak İzi Analizi", Doç. Dr. Özkaptan ise "Horseshoe Adasının Paleomanyetizması: Tektonik ve Paleo Şiddet Değişimlerinin Belirlenmesi, Marguerite Körfezi, Antarktika" başlıklı çalışma yürüttü.
Seferde, 20 Türk ve 4 yabancı olmak üzere 24 araştırmacı bilimsel çalışma gerçekleştirdi.
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