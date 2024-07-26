KTÜ Rektörlüğü'nden Farabi Hastanesi'nde 'Beyaz kod' açıklaması

Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü'nden Farabi Hastanesi'nde "Beyaz kod" verilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bazı yayın organlarında "Farabi Hastanesi'nde doktorun rehin alındığı" yönünde haberler yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "25 Temmuz'da saat 18.00'de, KTÜ Farabi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde, ex olan Y.A. isimli hastaya, nöbetçi asistan doktorlar E.D. ve F.A. tarafından sağlık müdahalesinde bulunulurken hasta yakınları, oda dışarısında taşkınlık çıkarmış ve doktorları odadan dışarı çıkartmayacaklarına dair yüksek sesle sözlü beyanda bulunmuştur. Olay, güvenlik personelinin zamanında müdahalesi ile çözülmüştür. Görevliler tarafından olaya ilişkin hemen 'Beyaz kod' bildiriminde bulunulmuş olmakla birlikte taraflar arasında herhangi bir fiziki müdahale olmamıştır." ifadelerine yer verildi.