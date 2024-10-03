Küba'dan İsrail'e Saldırgan Politika Uyarısı - Son Dakika
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Küba'dan İsrail'e Saldırgan Politika Uyarısı

Küba, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan eylemlerinin durdurulması ve ateşkes müzakereleri çağrısını yaptı.

03.10.2024 12:21
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Küba Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ABD'nin askeri, lojistik ve politik desteğiyle Orta Doğu'da yürüttüğü "saldırgan" politikasından endişe duyduklarını belirterek bu saldırganlığın durdurulması çağırısında bulundu.

Küba Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail'in saldırganlığının, bölgesel istikrar ve güveni tehlikeye attığı ve durdurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Filistin halkına yönelik başlattığı "acımaz" soykırımını Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına rağmen sürdürdüğü vurgulanarak "(İsrail), ateşkes müzakerelerine odaklanmak yerine, Lübnan, Suriye ve Yemen'e karşı sorumsuzca saldırılarını artırdı." ifadesi kullanıldı.

Küba'nın, İsrail'in "Orta Doğu'daki sorumsuz ve saldırgan" eylemleri nedeniyle artan gerilime karşı endişelerini sürekli ifade ettiği aktarılan açıklamada, "İsrail'in hedef aldığı uluslarla dayanışma içinde olduğumuzu ve barış çağrımızı yinelerken, halihazırda on binlerce cana mal olan ve bölgedeki insani krizi ciddi şekilde kötüleştiren bir çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için ateşkes için acil müzakereler yapılmalı." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "adalet ve uluslararası hukuka bağlılık" vurgusu yapılarak, "Orta Doğu'da barışın ancak İsrail-Filistin çatışmasına kapsamlı, kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasıyla sağlanabileceğini, buna 1967 öncesi sınırlar içinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla sağlanabileceğini yineliyoruz. Buna ek olarak, Filistin'in, Birleşmiş Milletlere tam üyeliği derhal kabul edilmeli ve bu, daha fazla gecikmeden garanti altına alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küba'dan İsrail'e Saldırgan Politika Uyarısı - Son Dakika

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