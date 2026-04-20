Küba ve ABD Heyetleri Görüştü - Son Dakika
Küba ve ABD Heyetleri Görüştü

20.04.2026 23:39
Küba, ABD'den bir heyetin Havana'da görüşme yaptığını doğruladı, enerji yaptırımları öncelik.

Küba, kısa süre önce ABD'den gelen bir heyetle başkent Havana'da görüşme gerçekleştirildiğini teyit etti.

Küba merkezli Granma gazetesinin haberine göre, Axios'ta yer alan ABD'li bir heyetin, Havana'da Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Guillermo Rodriguez ile görüştüğü yönündeki haberler doğrulandı.

Küba Dışişleri Bakanlığında ABD'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alejandro Garcia del Toro, Washington'dan gelen heyetle görüşme yapıldığına dair haberlere açıklık getirdi.

Görüşmenin hassasiyeti nedeniyle sürecin temkinli yürütüldüğünü belirten Garcia del Toro, "Bu hassas bir konu ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi süreci dikkatli şekilde ele alıyoruz. Ancak kısa süre önce Küba'da, Küba ve ABD heyetleri arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan, "Küba'daki bazı siyasi tutukluların serbest bırakılması için ültimatom verildiği" yönündeki haberleri yalanlayan Garcia del Toro, enerji yaptırımlarının kaldırılmasının Küba heyeti için öncelikli konu olduğunu aktardı.

Garcia del Toro, "Bu ekonomik baskı, tüm Küba halkına yönelik haksız bir cezalandırmadır. Aynı zamanda serbest ticaret kuralları çerçevesinde Küba'ya yakıt ihraç etme hakkına sahip egemen devletlere karşı küresel ölçekte bir şantajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeye ABD tarafından Dışişleri Bakanlığından "yardımcı sekreter" düzeyinde yetkililer katılırken, Küba tarafı Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde temsil edildi.

Axios: Küba'ya giden ABD'li heyet, Castro'nun torunuyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Küba'ya giderek burada Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Guillermo Rodriguez Castro'nun da aralarında bulunduğu bürokratlarla görüştüğü öne sürülmüştü.

Axios'un, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'den bir heyet, Küba'ya gitmişti.

Söz konusu heyetin, "son 10 yıldan fazla süredir Küba'ya giden ilk resmi heyet" olduğuna dikkati çeken yetkili, burada birçok görüşme yapıldığını ancak Castro dışında görüşülen kişilerin bilgilerinin paylaşılamayacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Enerji, Havana, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba ve ABD Heyetleri Görüştü - Son Dakika

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü

23:37
Generali Türkiye’yi tehdit ediyordu Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar’a özel marş
Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş
23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
SON DAKİKA: Küba ve ABD Heyetleri Görüştü - Son Dakika
