Küba'ya Destek İmza Kampanyası

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, José Martí Küba Dostluk Derneği'nin ABD'nin Küba'ya dönük giderek artan baskısına karşı başlattığı imza kampanyasına ilişkin, "Küba 60 küsur yıldır yanı başındaki dünyanın en büyük emperyalist gücüne karşı tek başına direniyor. Sadece kendisi için değil insanlık için direniyor. Bu direnç düşerse Türkiye ve dünya üzerinde çok büyük etkisi olur. İnsanlığın Küba'ya borcu vardır" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, SOL TV'de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TKP'nin, "Yolları ayırma zamanı" başlıklı açıklaması sorulan Okuyan, açıklamayla ülke gündemine ilişkin yaklaşımlarını ortaya koyduklarını, TKP'nin varlık nedeninin emek-sermaye çelişkisi olduğunu söyledi.

"Türkiye yolunu sermaye sınıfından ayırmalıdır. Bu aslında 'Bu memleketin sahibi kim?' sorusunun da yanıtıdır" diyen Okuyan, kapitalistlerin tüm kaynaklara el koyduğunu belirterek, marjinal olanın sermaye sınıfı olduğunu ifade etti."

Okuyan, "AKP sermayeye hizmet etmeseydi, bir gün dahi iktidarda kalamazdı. Bu ülkenin büyük holdingleri AKP dönemi içerisinde dolar üzerinden 3-4 kat büyüdü. Yani büyük paralar kazandılar. Dolayısıyla AKP böyle bakınca 'başarılı'dır" diye konuştu.

"Merkezi ekonomi" kavramına ilişkin değerlendirmesinde piyasa ekonomisinin ülkeyi getirdiği noktayı ve ortaya çıkardığı çürümeyi belirten Okuyan, merkezi planlamanın çok kıymetli olduğunu, eşitlik vurgusu üzerinden anlattı. Kaynakların gereksiz kullanımının önüne geçildiği bu sistemin sosyalist bir ekonomide mümkün olabileceğini altını çizdi."

Okuyan, "Sosyalizmde ağırlıklı devlet mülkiyeti ve merkezi planlama olmalı. Türkiye bu kavramlara yabancı değil, Cumhuriyet'in ilk döneminde denemeler yapıldı" dedi, bunları genel kural haline getirmenin mümkün olduğunu söyledi. Kemal Okuyan, şöyle devam etti:

"Devrim hep işçi sınıfıyla birlikte akla gelirdi. 90'larla beraberse işçi sınıfı etkisizleşmeye başladı. Bunu düzen değişikliği talebinin giderek geri çekilmesiyle tarif edebiliriz. İşçi sınıfı birbirinden bağımsız mücadelelerle ağırlığını koyamaz. 'Ben buradayım' demesi için kendisine ait bir dünyayı savunması gerekir. Yani sosyalizmdir. Kapitalizmin iyileştirilmesi ya da farklı bilimlerde sürdürülmesi işçi sınıfı için motivasyon kaynağı olamaz. Biz diyoruz ki, işçi sınıfı var ama bu hissedilmiyor. Bunun hissedilebilmesi için bu düzenin değiştirilebilir olduğunun bilinmesi ve bunun savunulması gerekiyor. İşçi sınıfı eğer ayağa kalkacaksa, bu düzenin layık gördüğü çaresizlik hissi, geleceksizlik, uyuşturucu, kumar, bencilleşme gibi şeylerin karşısına dikilmesi için 'başka bir dünya mümkün' hedefine ihtiyacı var."

ABD'nin Küba ablukası ve Türkiye'deki imza kampanyası: "İnsanlığın Küba'ya borcu var"

ABD'nin Küba'ya dönük artan baskısı ve José Martí Küba Dostluk Derneği'nin başlattığı imza kampanyasına ilişkin sorulara Okuyan şöyle yanıt verdi:

"Küba 60 küsur yıldır yanı başındaki dünyanın en büyük emperyalist gücüne karşı tek başına direniyor. Sadece kendisi için değil insanlık için direniyor. Bu direnç düşerse Türkiye ve dünya üzerinde çok büyük etkisi olur. İnsanlığın Küba'ya borcu vardır. Küba elinden gelenin fazlasını yapıyor, bunu hafife alan solcular da var. Ticaret yaptırılmıyor, bankacılık izole edilmiş durumda. Ülkeye giden tankerlere el konuluyor. Yakıt gitmiyor. Sonra da 'Küba sosyalizmi başarısız' demek alçaklıktır. Direnmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama zor durumdalar. Dolayısıyla dayanışma ve ABD emperyalizmine karşı mücadele başlatmak gerekiyor. Küba dostları imza kampanyası başlattı, sürüyor. Biz de dayanışma kampanyaları başlatıyoruz, elimizden geleni yapacağız. Küba'nın direnmesi insanlık meselesidir."