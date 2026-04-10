Küçükçekmece 2025 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Küçükçekmece Belediye Meclisinde, 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
Küçükçekmece Belediyesi Meclisi ikinci oturumu, Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından belediyenin 2025 Yılı Faaliyet Raporu sunuldu.
Sunumun ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Erol, faaliyet raporunu eleştirdi.
BBP Meclis Üyesi Cem Özel de faaliyet raporuna ilişkin eleştirilerde bulundu.
Yapılan konuşmaların ardından 2025 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.
AK Parti, MHP ve BBP'nin muhalefet şerhi koyduğu oylamada, faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
