Küçükçekmece'de Araç Yangını Motokuryenin Müdahalesiyle Söndürüldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Araç Yangını Motokuryenin Müdahalesiyle Söndürüldü

Küçükçekmece\'de Araç Yangını Motokuryenin Müdahalesiyle Söndürüldü
23.06.2026 19:52
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Küçükçekmece'de hafif ticari araçta çıkan yangın, motokuryenin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, yoldan geçen motokuryenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nden Sefaköy istikametine giden 34 TP 5342 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı.

Aracını yol kenarına çekerek durduran sürücü, çevredekilerden yardım istedi.

Bu sırada yoldan geçen bir motokurye, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredeki bazı vatandaşların da yardımıyla yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de önlem amaçlı araçta soğutma çalışması yaptı.

Yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Araç Yangını Motokuryenin Müdahalesiyle Söndürüldü - Son Dakika

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